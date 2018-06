Con il margine di un solo voto la Corte Suprema statunitense ha blindato il travel ban voluto dall’amministrazione Trump. Secondo il Chief Justice John Roberts, che ha firmato la posizione della maggioranza, la messa al bando è assolutamente nell’ambito dei poteri del presidente sull’immigrazione. (Associated Press)

Tra i quattro justice democratici che hanno votato contro il travel ban, soltanto Sonia Sotomayor ha sottolineato come, anche se nel testo della legge non sono presenti indicazioni di non neutralità — particolarmente, religiosa — le dichiarazioni di Trump al riguardo rendono trasparente che il travel ban sia stato motivato da uno spirito anti–musulmano. (Vox)

La cecità della Corte Suprema di fronte alla discriminazione segna permanentemente la fine del sogno americano per i musulmani, scrive Abigail Hauslohner. (the Washington Post)

La vittoria, di un solo voto, è il risultato a lungo termine della politica a muso duro del partito repubblicano nel 2016, quando in blocco la maggioranza conservatrice silurò la candidatura di Merrick Garland alla Corte Suprema da parte dell’allora presidente Obama. (the New York Times)

Continua intanto l’odissea delle famiglie di migranti che stanno cercando di ritrovare i propri figli. BuzzFeed News ha incontrato madri e padri migranti per farsi raccontare le loro storie di ingiustizia e abuso. (BuzzFeed News)

Rachel Maddow di MSNBC ha ottenuto il primo video non–governativo che offra un vero sguardo dentro i centri dove sono detenuti i bambini. (MSNBC)

Quanto è distopica la gestione della sicurezza del confine? Dal 2013 la ICE, l’agenzia federale responsabile del controllo di sicurezza delle frontiere, utilizza un algoritmo di Valutazione del rischio per decidere se trattenere un migrante trovato senza documenti. Terribile? Sì. Più terribile: l’anno scorso l’algoritmo è stato modificato per suggerire sempre l’incarcerazione. (Reuters)

Da New York si alza però la speranza per un Partito democratico capace di rispondere alla follia retrograda del GOP. La democratica socialista Alexandria Ocasio-Cortez, 28 anni, tra gli organizzatori della campagna elettorale newyorkese di Sanders, ha sconfitto alle primarie Joseph Crowley, baluardo della vecchia gestione del partito, e dato come naturale successore alla Camera di Nancy Pelosi. (the New York Times)

Il video di campagna elettorale di Ocasio–Cortez mostra benissimo come ha vinto:

It’s time for a New York that works for all of us.

On June 26th, we can make it happen – but only if we have the #CourageToChange.

It’s time to get to work. Please retweet this video and sign up to knock doors + more at https://t.co/kacKFI9RtI to bring our movement to Congress. pic.twitter.com/aqKMjovEjZ

— Alexandria Ocasio-Cortez (@Ocasio2018) May 30, 2018