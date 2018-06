in copertina foto via Twitter @SenatoStampa

C’è un indagato per l’omicidio di Soumaila Sacko: è un agricoltore di 43 anni, nipote di uno dei soci della fabbrica abbandonata in cui è avvenuto l’agguato e legato ai Mancuso di Limbiadi, la ’ndrina che controlla gran parte del territorio del vibonese. Il pm insiste a escludere il movente xenofobo: chi ha sparato avrebbe voluto evitare che intrusi entrassero nell’area, dove in passato sono stati interrati rifiuti tossici. Ma chi ha sparato ha sparato per uccidere. (Corriere della Sera)

E sulla morte di Soumaila ha finalmente rotto il silenzio il presidente del Consiglio Conte, che l’ha citato durante il suo lungo discorso inaugurale al Senato. (HuffPost)

Per il resto, il discorso di Conte si è mosso in una direzione di sostanziale medietà, toccando la maggior parte degli argomenti trattati nel “contratto di governo” ma senza mai scendere nel dettaglio. Dallo stop al “business dei migranti” all’apertura sulla rimozione delle sanzioni alla Russia, fino alla rivendicazione dell’etichetta del “populismo”: qui i punti fondamentali. (la Repubblica)

Se volete farvi del male, qui potete leggere la trascrizione completa, qui rivedere il video. (la Repubblica / RaiNews)

In un’ora e un quarto, Conte non ha speso una parola su scuola e cultura, ma neanche su temi centrali dell’accordo di governo, come il “superamento” della legge Fornero, l’euro, l’Ilva e il Tav. Grandi assenti anche le politiche per il Mezzogiorno. (HuffPost)

Nel dibattito in aula è intervenuta per la prima volta la neo-senatrice a vita Liliana Segre, che ha ricordato le leggi razziali, ha annunciato la propria opposizione a qualsiasi progetto di “leggi speciali” nei confronti dei rom e ha invitato a respingere “la tentazione dell’indifferenza.” Il suo intervento è stato accolto da un’ovazione unanime che sa di ipocrisia. (Voi sapete)

Il governo ha incassato senza problemi la fiducia con 171 sì, 117 no e 25 astenuti. Oggi si replica alla Camera.

Mondo

Continua a salire il bilancio delle vittime dell’eruzione del vulcano Fuego in Guatemala: al momento si contano 75 morti e quasi 200 dispersi. (BBC News)

Si sono tenute ieri primarie del partito democratico statunitense in Alabama, California, Iowa, Mississippi, Montana, New Jersey, New Mexico e South Dakota. Il partito non ha finora capitalizzato in maniera efficace il malcontento attorno alla presidente Trump, e con queste primarie si apre ufficialmente il faccia a faccia sul tipo di partito che affronterà i repubblicani più avanti quest’anno, e nel 2020. Una guida rapida alla situazione negli 8 stati, di Maggie Astor. (the New York Times)

Mentre scriviamo lo spoglio è ancora in corso. I risultati aggiornati in diretta dal New York Times

Per l’imminente processo per le accuse di stupro e violenza sessuale Harvey Weinstein si è dichiarato non colpevole. L’ex produttore di Hollywood potrebbe essere condannato fino a 25 anni di carcere. (Reuters)

Se pensavate che le teorie del complotto sull’FBI di Trump e del suo entourage fossero stupide preparatevi — non avete ancora letto la loro nuova teoria del complotto. (New York Magazine)

Wow, Strzok-Page, the incompetent & corrupt FBI lovers, have texts referring to a counter-intelligence operation into the Trump Campaign dating way back to December, 2015. SPYGATE is in full force! Is the Mainstream Media interested yet? Big stuff! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 6, 2018

Domani l’acquisizione di Monsanto da parte di Bayer sarà ufficiale, e il gigante farmaceutico tedesco ha già annunciato che non utilizzerà il nome “Monsanto”, ormai completamente macchiato dai continui scandali. Ma non cambierà niente, ovviamente, scrive Zoë Schlanger. (Quartz)

Scatenando un piccolo incidente diplomatico, l’Argentina ha annullato una partita di calcio amichevole che avrebbe dovuto disputare a Gerusalemme contro la nazionale israeliana, per protesta contro le violenze a Gaza e il mancato rispetto dei diritti umani nei territori occupati. (Al Jazeera)

L’isola di Sentosa, dove Trump e Kim si incontreranno settimana prossima, oggi è un paradiso turistico, ma durante la Seconda guerra mondiale era un campo di prigionia giapponese. (the Guardian)

E in occasione del summit a Singapore ci sarà anche Dennis Rodman, star dell’NBA e grande amico di Kim Jong-un. (New York Post)

Il presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa Peter Mauer ha dichiarato che l’accesso ad assistenza umanitaria deve essere “garantito senza chiedere condizioni.” Mauer ha anche chiesto agli Stati Uniti di sospendere tutte le sanzioni sulla Corea del Nord. (the Hankyoreh)

L’Italia ha fatto la sua prima prova di avvicinamento al “blocco di Visegrad” contribuendo ad affossare la proposta di riforma del trattato di Dublino — che regola l’accoglienza dei richiedenti asilo nell’Unione europea. L’opposizione italiana appare particolarmente incomprensibile, dato che gran parte degli oneri di accoglienza che ricadono sul nostro paese sono dovuti proprio alle regole di Dublino. Ma per capire che aria tira in Europa basta leggere le dichiarazioni del ministro belga Theo Francken, secondo cui l’Europa dovrebbe “aggirare l’articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani e tornare a fare i respingimenti.” (la Repubblica)

L’Etiopia ha annunciato che accetterà pienamente il trattato di pace con l’Eritrea, dopo una situazione di stallo quasi ventennale seguita alla fine della guerra nel 2000. (AP News)

È stata trovata morta a 55 anni, probabilmente suicida, la stilista e designer Kate Spade. (the New York Times)

Una delegazione di parlamentari europei ha fatto visita a Selahattin Demirtas, leader del Partito democratico curdo HDP detenuto nel carcere di Edirne, in Turchia. (Rudaw)

Una sentenza della Corte di giustizia europea ha stabilito che tutti i paesi dell’Unione Europea che non hanno ancora legalizzato le coppie LGBTQ devono riconoscere il diritto di vivere insieme — e quindi la residenza — a coppie unite in altri paesi. Ma non ditelo a Fontana. (the Guardian)

Internet

La prima parola di questo bambino è stata “Alexa,” il nome dell’assistente virtuale di Amazon. (New York Post)

Una breccia in un database online di dati genealogici, MyHeritage, ha lasciato esposti i dati di 92 milioni di utenti. (Bloomberg)

Facebook è accusata di aver concesso l’accesso ai dati dei propri utenti a quattro aziende di elettronica cinesi, inclusa Huawei, considerata dagli Stati Uniti una minaccia alla sicurezza nazionale a causa della sua vicinanza al governo di Pechino. (the New York Times)

Milano

Da lunedì partirà il tante volte annunciato dibattito pubblico sulla riapertura dei navigli. (la Repubblica Milano)

Domenica si vota anche in Brianza, terra di pendolari. Un’imperdibile carrellata dei candidati sindaco di questo e quel comune — ad esempio quelli di Seregno, invischiato qualche mese fa in storie di ‘ndrangheta. (Il Cittadino Monza)

A proposito: un candidato di Casapound al Consiglio comunale di Cerro Maggiore (MI) è stato arrestato ieri durante un’azione antidroga della polizia di Milano. (Milano Fanpage)

Cult

Le prime case abitabili stampate in 3D saranno ad Eindhoven, in Olanda, e saranno super strane. (the Guardian)

Periodicamente vengono pubblicati nuovi studi che suggeriscono come un utilizzo controllato di droghe psichedeliche potrebbe davvero migliorare la nostra società. (Inverse)

Attorno agli acidi è in corso un piccolo rinascimento, sia tra gli studiosi sia a livello di opinione pubblica: ve ne parlavamo poche settimane fa intervistando Agnese Codignola, che ha da poco dedicato un libro alla storia dell’Lsd.

Lo volete un nuovo film di Joker interpretato da Jared Leto? Anche se non lo volete lo fanno lo stesso. (Variety)

Scienza

L’esercito statunitense sta sviluppando un algoritmo per capire quale sia la quantità perfetta di caffeina da consumare quotidianamente, per ogni persona. (Quartz)

Ambiente

Secondo un nuovo studio, l’inquinamento dell’aria causato dai veicoli motorizzati costa al sistema sanitario britannico 6 miliardi di sterline all’anno: circa 8 mila sterline per automobile. (the Independent)

Lo scoppio della carbon bubble potrebbe essere, secondo alcuni economisti, sedici volte più disastroso della bolla immobiliare del 2008. (ScienceAF)

Cucina

Non vi piacciono le verdure? Provate a mangiarle in polvere nel caffè. (the Guardian)

Musica

Allarme rosso: Grimes sta condividendo clip dalle canzoni del suo prossimo album. (Dazed)

Fondo del barile

Potete comprare su CD una compilation curata da Matteo Salvini nel 2003, quando ancora lavorava a Radio Padania Libera e non faceva danni al governo. Ovviamente si chiude con il Va pensiero di Verdi. (Rivista Studio)

