Ascolta “Nudo Integrale”, il nuovo singolo dei Coma Cose

Chissà se prima o poi arriverà anche un disco. Per il momento siamo contenti di ascoltare il nuovo brano, appena uscito, di una delle sorprese musicalmente più brillanti e convincenti dell’ultimo anno e mezzo, i Coma Cose.

Nudo Integrale è il secondo singolo pubblicato dal duo quest’anno dopo Post Concerto, che ormai sta spopolando in radio e nelle televisioni.

Tornando all’album, qualche mese fa Fausto Lama ci aveva rivelato:

…un disco va fatto quando è maturo il rapporto artista-pubblico. Quindi secondo me ha ancora senso ed è figo, però l’album deve essere un concept e non una raccolta. E deve esserci anche una giusta sintonia tra pubblico e artista perché se no, magari, si corre il rischio di fare un disco che non ha visibilità.