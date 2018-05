in copertina, Nellie McKay

Come tutte le settimane arriva Sonar, la playlist collaborativa di the Submarine con dentro tantissima musica nuovissima, uscita oggi o al limite un paio di giorni fa.

Sonar si aggiorna ogni settimana quindi salvatevi le canzoni sul vostro Spotify, e seguite la playlist per ricevere per primi gli aggiornamenti tutti i venerdì.

* * *

In questa playlist, tra le altre cose 🎧

134340 — BTS

I BTS sono tornati con un nuovo full album preso malissimo che a un primo ascolto non ci ha entusiasmato. Ma 134340 ci ha colpito subito per la propria maturità e per un suono che unisce l’hip hop tradizionale del gruppo con sonorità quasi bossa nova.

Go – Joy Autumn

Joy Autumn torna con una nuova traccia dal suo imminente Midnight EP, continuano il suo viaggio attraverso le zone meno alla moda e la vita lontana dai neon degli artisti non di successo ad Hollywood.

Small Day Tomorrow — Nellie McKay

McKay, diventata famosa nei primi anni Duemila per le sue sperimentazioni al confine tra jazz, rap e stand up comedy torna con un disco diverso da quello che ci aspettavamo ma che non poteva che essere così. “Small Day Tomorrow,” dalla penna di Bob Dorough ( :( ) è un must.