Quaderni aperti ha raccolto centinaia di quaderni scolastici italiani. Adesso vuole raccogliere quelli di tutto il mondo.

L’associazione Quaderni Aperti, negli ultimi quindici anni, ha raccolto un vero e proprio archivio di quaderni italiani di ogni epoca — ora è partita per espandere i propri orizzonti, per catalogare, archiviare e tradurre appunti di scuola da tutto il mondo, per svelare la storia e quotidianità vista attraverso gli occhi dei bambini.

Vi avevamo raccontato la loro storia lo scorso marzo in occasione del lancio del crowdfunding di Exercise Books Archive.

Dalla Cina di Mao alla liberazione di Barcellona, ritroveremo Thomas Pololi e Anna Teresa Ronchi per raccontare le origini del progetto fino ai primi lavori in vista dopo la chiusura del crowdfunding — siete ancora in tempo, i dettagli qui sotto. Per scoprire la storia oltre i libri, su pagine scritte da persone come noi.

Ci vediamo in Santeria Paladini in via Ettore Paladini 8 giovedì 24 maggio alle ore 19:30.

(👉 Metti partecipa su Facebook per non dimenticarti)

Raccogliere e archiviare quaderni di scuola da tutto il mondo non è un gioco da ragazzi. Per questo Quaderni Aperti ha in corso un crowdfunding, siete ancora in tempo per recuperare uno dei premi.