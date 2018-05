in copertina: foto via @WhiteHouse

È ufficiale: Trump e Kim si incontreranno il 12 giugno a Singapore. “Cercheremo entrambi di renderlo un momento speciale per la pace nel mondo,” ha annunciato Trump su Twitter. (Vox)

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2018

Singapore è una scelta logica come luogo dell’incontro, il paese è strettamente legato da investimenti statunitensi ed è usata anche come base navale per la marina militare, ma non è “ufficialmente” un alleato del paese, e vanta una relativa neutralità nella zona, ospitando anche una delle ambasciate della Corea del Nord. (Quartz)

Trump ha accolto ieri notte il ritorno dei tre prigionieri statunitensi liberati dalla Corea del Nord, e ha colto l’occasione per complimentarsi con Kim, dicendo che “È stato eccellente con queste persone incredibili.” 👌 (the New York Times)

Mentre Trump vaneggia di meritarsi il Nobel per la pace, il merito dei passi avanti di questi mesi è esclusivamente del presidente sudcoreano Moon, scrivono Emily Tamkin e Dan De Luce. (Foreign Policy)

Gif di Somenerv

Nel frattempo, osservazioni satellitari mostrano che qualcosa sta succedendo nel sito di test nucleari della Corea del Nord. Potrebbero essere davvero le procedure di chiusura della struttura, ma molti critici temono si tratti di una messa in scena. (the Washington Post)

Ma quali potranno essere le richieste della Corea del Nord? A settembre si diceva che avrebbero richiesto la sospensione di alcune sanzioni e degli addestramenti congiunti tra Stati Uniti e Corea del Sud, ma c’è chi vorrebbe che le sanzioni rimanessero invariate, tra cui il primo ministro giapponese Abe. (Bustle)

I complimenti di Trump fanno sorridere la stampa filo-nordcoreana, che scrive “il coccodrillo” alle politiche di massima pressione. (38 North)

* * *

* * *

Mondo

Durante la giornata di ieri è sembrato che Najib Razak del Barisan Nasional non volesse lasciare il potere a Mahathir Mohamad, eletto a 92 anni primo ministro della Malesia. Alla fine è andato tutto come previsto però, e Mohamad ha ricevuto la nomina, 15 anni dopo essersi dimesso. (BBC News)

Tra le altre cose, Mahathir Mohamad ha annunciato che il re concederà la grazia ad Anwar Ibrahim, suo vecchio alleato politico, attualmente in carcere per “sodomia e corruzione.” (the Guardian)

Ma perché i giovani malesi hanno votato per un novantaduenne? (BBC News / video)

Una studentessa caucasica di Yale ha chiamato la polizia perché una sua collega afroamericana stava dormendo nella sala comune del loro dormitorio. La studentessa ha dovuto dimostrare alla polizia che si può studiare a Yale ed essere di colore. (Quartz)

“Abbiamo rimpiazzato una democrazia liberale in rovina con una democrazia cristiana del XXI secolo, che garantisce la libertà e la sicurezza delle persone.” L’ha detto Viktor Orban di fronte al parlamento ungherese, nel discorso di inaugurazione del suo terzo mandato presidenziale. Secondo Orban, l’Unione europea dovrà abbandonare “gli incubi” degli Stati Uniti d’Europa. (Reuters)

Ieri a Monaco di Baviera sono scese in piazza almeno 30 mila persone per protestare contro una riforma dell’ordinamento penale del Land, che darebbe alla polizia poteri virtualmente indefiniti di “prevenzione.” La riforma dovrebbe passare il 15 maggio nel parlamento federale. (DW)

Gif di Amy Ciavolino

Che cosa prevede la riforma, e perché rischia di trasformare la Baviera in uno stato di polizia? Ve ne abbiamo parlato qui.

Comunque sarebbe bello se non scoppiasse un conflitto aperto tra Iran e Israele, ecco, ma la situazione probabilmente non è mai stata così tesa. (France24 / Vox))

Qualche centinaio di manifestanti di estrema destra ha protestato nella città tedesca di Bielefeld per chiedere il rilascio di Ursula Haverback, ottantanovenne condannata a due anni per negazionismo dell’olocausto, nota alla stampa tedesca come “nonna nazi.” (DW)

Internet

Il congresso statunitense ha finalmente pubblicato tutte le inserzioni acquistate su Facebook e Instagram da operatori russi. E alcune sono veramente super strane. (Axios)

Italia

Iniziano a stringersi i bulloni per il governo di coalizione di 5 stelle e Lega. Sia Di Maio che Salvini saranno nell’esecutivo, ma sono alla ricerca di un premier terzo. Intanto Mattarella mette i paletti su economia e politiche europee. (il manifesto)

Superare la “narrativa sovranista” è la prima necessità del presidente della repubblica, che ha concesso ai due politici fino a domenica che fissare i dettagli dell’accordo. Ma per i dettagli sulla squadra di governo bisognerà aspettare ancora, almeno dopo l’incarico “con riserva” che riceverà il premier accordato tra i due partiti. (la Stampa)

Di Maio ha chiesto ai militanti di stare vicini al Movimento “perché sono momenti veramente importanti per la Repubblica italiana.” Ma nel frattempo si è smesso di parlare del voto sul programma di governo su Rousseau, che per l’alleanza con il Partito democratico era stato posto come assolutamente necessario. (la Repubblica)

Nelle scorse ore si è parlato di nuovo di flat tax e reddito di cittadinanza, ma solo un fronte sembra essere assolutamente blindato: una stretta crudele contro i migranti. (Corriere della Sera)

I sindacati hanno bocciato la proposta del Ministero dello Sviluppo Economico su Ilva, perché non garantisce l’assenza di licenziamenti e l’assunzione di tutti i lavoratori sotto la nuova proprietà con le stesse garanzie contrattuali. A questo punto, ha risposto Calenda, la questione dovrà essere sbrogliata dal nuovo esecutivo. (la Repubblica)

Milano

Nella prossima revisione del Piano di governo del territorio (Pgt) sarà inserita una clausola per disincentivare i privati a lasciare edifici in stato di abbandono: se la proprietà non provvede a demolirli in tempi brevi, perderà i diritti di costruire. (Corriere Milano)

Questioni di genere

Le coppie dello stesso sesso in Grecia potranno avere dei figli in affido. La nuova legge è stata approvata dal parlamento con 161 voti contro 103. (PinkNews)

La European Broadcasting Union ha negato a Mango TV, un popolare canale televisivo cinese, i diritti per trasmettere l’Eurovision Song Contest. Motivo: durante la prima semifinale di martedì ha censurato una bandiera arcobaleno esibita sul palco durante la performance della Svizzera. (BBC News)

Cult

🚨🚨🚨 Questa pillola cura i sintomi dei postumi della sbornia. Ma per ora funziona solo sui topi. (Tonic)

Gruppi di ricercatori in Cina e negli Stati Uniti hanno dimostrato che è possibile controllare assistenti personali come Siri e Alexa attraverso segnali che l’orecchio umano non può sentire, che possono essere inseriti in brani musicali per effettuare acquisti o anche aprire le porte di una casa. (the New York Times)

Scienza

Il più antico virus mai sequenziato viene da un dente di settemila anni fa. (the Atlantic)

Animali

Secondo un nuovo studio dell’Università di Exeter, i castori riducono l’inquinamento dei fiumi costruendo dighe. (the Telegraph)

***

Gif di Kajetan Obarski

