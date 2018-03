Questo è Hello, World!, la nostra rassegna mattiniera di attualità, cultura e internet. Tutte le mattine, un pugno di link da leggere, vedere e ascoltare.

Theresa May ha lanciato un ultimatum alla Russia, chiamata a dare spiegazioni entro 24 ore sull’avvelenamento di Sergei e Yulia Skripal. Secondo la portavoce del ministero degli esteri russo, quello di May è stato “uno spettacolo da circo nel parlamento britannico.” (BBC News)

Il segretario di stato statunitense Rex Tillerson ha subito approvato la linea dura del Regno Unito, definendo l’avvelenamento di Skripal come un atto “oltraggioso,” di responsabilità chiaramente russa. (the New York Times)

Ma quali sono le opzioni per il governo di Londra se il Cremlino si mostra — come sembra — poco propenso a collaborare? Espellere ambasciatori, congelare asset di oligarchi vicini al Cremlino, cose così. (Sky News)

Alexey Navalny, acerrimo avversario di Putin, ha anche suggerito tre nomi di possibili bersagli:

What would be the most effective and publicly supported type of sanctions that the UK could impose on Russia in response to the attempted assassination of Skripal? (assuming the Russian secret serves are indeed culpable) The answer is three surnames: Abramivich, Usmanov, Shuvalov — Alexey Navalny (@navalny) 12 marzo 2018

Nel frattempo, è stato identificato l’agente nervino che ha intossicato Skripal (e una ventina di altre persone): fa parte del gruppo di sostanze Novichok, che sembra il nome di una bevanda al cacao, ma sono alcune delle armi chimiche più potenti al mondo — e molto rare. (Financial Times)

Quello di Skripal — che è in condizioni critiche ma stabili — è solo l’ultimo di una lunga serie di omicidi o tentati omicidi di alto profilo all’estero, da Livtinenko al fratello di Kim Jong-un. (the Conversation)

Con un ordine esecutivo, Trump ha bloccato l’acquisizione del colosso dei microprocessori Qualcomm da parte di Broadcom, citando preoccupazioni di sicurezza nazionale. Si sarebbe trattato del più grande affare nella storia dell’industria tecnologica. (Bloomberg)

Il presidente degli Stati Uniti si è anche definitivamente piegato alle pressioni dell’NRA, abbandonando le proprie timide aperture verso una regolamentazione più stretta sull’acquisto delle armi all’indomani della sparatoria di Parkland. (the New York Times)

….On 18 to 21 Age Limits, watching court cases and rulings before acting. States are making this decision. Things are moving rapidly on this, but not much political support (to put it mildly). — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 marzo 2018

Trump ha avuto di che festeggiare per le conclusioni del comitato parlamentare a guida repubblicana incaricato di condurre la “propria” indagine sulle supposte ingerenze russe nelle elezioni del 2016: conclusioni negative, ovviamente. (CNN)

L’esercito siriano è riuscito a dividere in due l’enclave di Ghouta Est, avvicinando il momento della sua caduta definitiva. (Associated Press)

L’ambasciatrice statunitense all’Onu Nikki Haley ha detto che gli Stati Uniti sono “pronti ad agire” se il cessate il fuoco nella regione continuerà ad essere ignorato. (Al Jazeera)

Almeno 49 persone sono morte in un incidente aereo a Kathmandu, il più grave nella storia recente dello stato himalayano. Le cause ancora non sono state accertate. (BBC News)

L’omicidio di Jan Kuciak continua a scuotere la politica slovacca: ieri si è dimesso il ministro dell’interno Robert Kaliňák, uno dei più stretti alleati del premier Robert Fico, in nome della “stabilità del paese.” (Politico)

Nel generale entusiasmo internazionale per la distensione tra Coree c’è solo una voce dissonante, quella Giappone, che continua a insistere perché si mantenga la politica della “massima pressione” contro il Nord del paese. (the Japan Times)

Secondo le Nazioni Unite, Facebook avrebbe giocato un ruolo “determinante” nel genocidio dei rohingya in Myanmar, agendo come diffusore dei messaggi d’odio contro la minoranza. (ABC News)

Con una serie di arresti nelle scorse settimane, la polizia indonesiana avrebbe smantellato la Muslim Cyber Army, una cellula islamista dedita alla diffusione di fake news e propaganda online, attraverso una rete di account fasulli e bot. (the Guardian)

È stato arrestato l’imprenditore Vito Nicastri, il “re dell’eolico,” accusato di aver finanziato la latitanza di Matteo Messina Denaro. (la Repubblica)

“Senza Renzi ma sulla linea di Renzi,” cioè blindati all’opposizione: così Angela Mauro sull’HuffPost sintetizza il risultato della direzione del Pd di ieri, che ha visto l’approvazione della mozione del nuovo segretario “reggente,” Maurizio Martina.

Secondo l’indagine di Banca d’Italia sui bilanci delle famiglie, la caduta media del reddito equivalente si è interrotta — ma sono in aumento le disuguaglianze e il rischio povertà. (il Sole 24 Ore)

Il 12 marzo a Roma qualcuno ha dato fuoco a dei cassonetti in via Marco Valerio Corvo. Secondo un residente sarebbe almeno il terzo episodio questo mese. (Roma Today)

In India, dove il problema del revenge porn è diffusissimo, un uomo è stato finalmente condannato per il reato — trascorrerà cinque anni in prigione. (Hindustan Times)

L’artista dissidente cinese Ai Weiwei ha realizzato un’opera per protestare contro il trattamento dei richiedenti asilo da parte dell’Australia. L’installazione è un gonfiabile a forma di barca carica di migranti, un promemoria valido anche per il resto del mondo. (ABC)

In Corea del Sud il servizio militare è obbligatorio, e tutta la corrispondenza che i soldati ricevono, anche via mail, va stampata — perché gli può essere consegnata solo a mano. Questo, quando si arruolano celebrità come il rapper G-Dragon, è un problema, perché l’esercito non riesce a star dietro al fiume di mail dei fan. (the Straits Times)

Storia di una casa invasa dalle cimici verdi — che negli Stati Uniti stanno diventando un vero problema. (the New Yorker)

Il numero di disastri a forzante climatica è destinata a crescere vertiginosamente. La scienza del cambiamento climatico inizia a diventare competenza anche delle associazioni di soccorso. (Inside Climate News)

Che cos’è la geoingegneria solare? Un piano di contrasto al cambiamento climatico che non ci servirà se iniziamo a tagliare seriamente le emissioni di gas climalteranti. (Carbon Brief)

In Francia si inizia a pensare ad una politica di contrasto all’obsolescenza programmata. Luca Mercalli per Rai News.(Facebook)

Cosa chiedono i ciclisti che il 28 aprile sfileranno alla Bicifestazione di Roma. (Bikeitalia)

