Il governo May ha per mesi ignorato l’opposizione quando chiedeva che i briefing sulle conseguenze economiche della Brexit fossero pubblicati. Secondo il governo, si trattava di informazioni riservate. Ed erano riservate perché erano brutte informazioni.

Secondo un documento segreto ottenuto da Alberto Nardelli di BuzzFeed News, il governo del Regno Unito prevede una crescita dell’8% inferiore di quanto sarebbe stato se il paese fosse rimasto all’interno dell’Unione Europea. (BuzzFeed News)

(La dichiarazione d’oro dello scoop di Nardelli? Una fonte del Dipartimento per l’Uscita dall’Unione Europea che ammette che il documento sarebbe rimasto secretato “perché è imbarazzante.”)

Secondo una fonte anonima del governo raggiunta da BBC si tratta di un’analisi “incompleta, e che dipende da diverse assunzioni.” Un modo perché i cittadini non ricevano informazioni incomplete? Pubblicare le analisi invece di tenerle segrete, ma questa è solo una nostra idea. (BBC News)

Gif di Rebecca Hendin

Ma secondo altre fonti l’unica cosa “incompleta” del report è che non era ancora stato consegnato ai ministri (sarebbe arrivato sulle loro scrivanie questa settimana.) In precedenza la posizione ufficiale di David Davis, segretario di stato pro tempore durante l’uscita dall’Unione Europea, era stata che un documento come questo semplicemente “non esisteva.” (the Guardian)

George Osborne, cancelliere dello Scacchiere — il ministro delle finanze del Regno Unito — del governo Cameron, ha commentato la notizia così:

Mondo

Si è dimesso il vicedirettore dell’FBI Andrew McCabe, da mesi nel mirino di Trump. Secondo un recente retroscena del Washington Post il presidente aveva contattato McCabe subito dopo il licenziamento di Comey, per chiedergli per chi avesse votato. (NBC News)

L’evento culturale pre-olimpico in cui le Coree dovevano esibirsi insieme è stato cancellato dal Nord, adducendo come causa la “copertura insultante” da parte dei media del Sud. (the New York Times)

I bombardamenti turchi sulla provincia di Afrin hanno distrutto più di metà del tempio di Ain Dara, complesso dell’Età del ferro che racchiudeva alcuni esemplari unici di arte aramea. (Hyperallergic)

Volkswagen ha annunciato che smetterà di fare test sugli animali, dopo lo scandalo, sollevato da un report del New York Times, secondo cui l’azienda avrebbe finanziato degli studi che analizzavano gli effetti dannosi dei gas di scarico facendoli respirare a scimmie e esseri umani. (DW)

Dieci turisti sono accusati in Cambogia di aver diffuso “foto pornografiche” in cui però erano completamente vestiti 🤔. Non c’è da scherzare: potrebbero essere condannati fino ad un anno di prigione. (Associated Press)

I cittadini irlandesi voteranno a marzo un referendum sull’aborto, per decidere se abolire un emendamento costituzionale che di fatto rende illegale l’interruzione di gravidanza quasi in ogni situazione. (BBC)

In recent weeks many people, mainly men, have spoken about the personal journeys they have been on. We should remember the saddest & loneliest journey is made by Irish women who travel to other countries in their 1000s to end their pregnancies. These journeys don’t have to happen — Leo Varadkar (@campaignforleo) 29 gennaio 2018

Il presidente rwandese Paul Kagame è ufficialmente alla guida dell’Unione Africana. (Jeune Afrique, in francese)

Il limone stringe. O per lo meno, il profumo di limone, stringe. Il principale produttore di profumo di limone, usato in prodotti di bellezza e anche alimentari, ha annunciato che a causa di scarsità di materiali ci sarà meno profumo di limone. (Bloomberg)

Italia

Ritratto del neofascista da giovane: il reportage di Christian Raimo sulla pervasività delle destre neofasciste tra gli studenti liceali è una lettura obbligatoria. (Internazionale)

La costituzione italiana cita “le razze” proprio per combattere le teorie pseudoscientifiche e ottocentesche alla base dell’ideologia razzista. Una battaglia che dobbiamo continuare a combattere ancora oggi. Il commento di Alessandro Volpi per Altreconomia.

La Federazione rinascita forestale e ambientale è un nuovo organo nato dall’unione delle varie sigle sindacali dell’ex corpo forestale, smembrato dalla riforma Madia. (Left)

Fact checking “continuo” affidato a Pagella Politica e chiusura di account fasulli: le mosse di Facebook per arginare la disinformazione durante la campagna elettorale. (la Stampa)

Roghi di rifiuti

Materiale plastico e di scarto è andato a fuoco nell’ecocentro di Vaticano a La Maddalena. Secondo gli investigatori l’incendio sarebbe di origine dolosa. (Gallura Oggi)

Sabato notte un incendio ha devastato un sito di stoccaggio rifiuti a San Felice di Cancello, nel Casertano.(Cronaca Caserta)

Milano

Sono quattro gli indagati per omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario in seguito al deragliamento del treno a Pioltello: due dirigenti di Trenord e due di Rete Ferroviaria Italiana. (Milano Today)

L’Agenzia europea del farmaco ha espresso un po’ di perplessità sulla nuova sede di Amsterdam (che ancora non c’è), scatenando ovviamente le reazioni del governo e degli amministratori locali per l’ipotesi di un colpo di coda milanese. (la Repubblica)

Questioni di genere

In una vittoria storica presso la corte suprema della Malesia, una donna Hindu è riuscita a rivendicare il diritto di avere voce in capitolo sulla conversione religiosa dei propri figli, avvenuta presso il suo ex-marito. (the New York Times)

Cult

Dentro il movimento no vax per cani e gatti. (the Outline)

In Cina vanno matti per questo film di Bollywood che parla di una ragazzina musulmana che sogna di diventare una pop star. (Quartzy)

Queste sono le donne che protestano per la rimozione della statua di Woody Allen di Oviedo, dove il regista girò Vicky Cristina Barcelona. (Tra le notizie correlate: a Oviedo c’è una statua di Woody Allen) (Dazed)

La parola “marijuana” era utilizzata un secolo fa dai proibizionisti con esplicite implicazioni razziste — forse dovremmo smettere di usarla. (the Guardian)

Ovviamente sui biglietti per lo Stato dell’Uniome di Trump c’è un errore di battitura. (Slate)

Se anche a voi la quarta stagione di Black Mirror è sembrata debole, è perché la serie si è ridotta ad essere quasi soltanto un esercizio a tema. (La Balena Bianca)

Scienza

Prodigi della tecnica: questo nuovo tipo di banana ha una buccia commestibile. (Quartz)

Ambiente

Neno Dimov, il ministro bulgaro appena eletto a capo della commissione ambientale europea, è un climate skeptic e grande ammiratore di Trump. (Forbes)

Il rapporto “Mal’aria 2018” di Legambiente evidenzia i livelli stellari di pm10> in 39 città italiane. (Il Sole24ore)

Sta per iniziare il campionamento in crowdsourcing del biossido di azoto a Brescia e in 60 comuni vicini.(Corriere della Sera)

Il 2017 è stato il secondo anno più caldo di sempre. Rivediamone i punti salienti nello spiegone di Carbon Brief.

Ma anche il 2018 è iniziato col botto: fa talmente caldo che numerose colture stanno maturando in anticipo . La resa sarà la stessa? (la Stampa)

Il Cile ha creato cinque nuovi parchi nazionali in Patagonia, per un totale di oltre 10 milioni di acri. In parte, si tratta di terre acquistate nel corso di 25 anni da Kristine McDivitt Tompkins, ex amministratrice delegata di Patagonia, e poi donate allo stato cileno. (the Guardian)

Animali

Due orsi e un puma rimasti ustionati negli incendi che hanno colpito la California nei mesi scorsi sono stati curati con con pelle di pesce e bende di carta di riso e bucce di mais. (la Stampa)

